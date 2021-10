Названа дата выхода продолжения "Секса в большом городе"

Премьера состоится уже в этом году.

Стало известно, когда на экраны выйдет перезагрузка культового сериала "Секс в большом городе". Проект под названием And Just Like That… ("И просто так…") можно будет увидеть уже в этом году. Об этом заявил вице-президент и генеральный директор Warner Media D2C Энди Форсселл, которому принадлежит HBO.

По словам Форсселла, премьера запланирована на декабрь 2021 года. Производством занимался Майкл Патрик Кинг. Действие развернется спустя 20 лет после выхода оригинального сериала. Зрители увидят полюбившихся героинь: Кэрри, Миранду и Шарлотт. Их компанию разбавит четвертая подруга, мама троих детей и режиссер-документалист Лиза Тодд Уэкслер. Ее сыграет Николь Ари Паркер. Также в проекте появится еще одна героиня – стендап-комик и ведущая подкаста, постоянным гостем которого будет Керри Бредшоу, Че Диаз.

Видео: YouTube / HBO Max