Amediateka показала новый трейлер продолжения "Секса в большом городе"

Сериал выйдет на стриминге 9 декабря.

Amediateka показала трейлер продолжения "Секса в большом городе". История расскажет о жизни главных героинь в Нью-Йорке. С момента событий из оригинального проекта прошло уже 20 лет. Сиквел появится на стриминговой платформе HBO Max. Мини-сериал "И просто так" должен выйти на экраны зрителей уже 9 декабря.

В начале ролика создатели показываюттрех подруг: Кэрри Брэдшоу, Миранду Хоббс и Шарлотту Йорк. Кэрри говорит о том, что с возрастом все больше убеждается в том, что если человек имеет хороших друзей, то может справиться с чем угодно. Также в кадре представлены муж и дети Шарлотты, экс-партнер и отец ребенка Саманты и любимый мужчина Кэрри - мистер Биг. В трейлере демонстрируется, что они могу жить вместе.

Одну из новых героинь проекта зовут Сима. Она также появляется в трейлере. Женщина обсуждает с Кэрри возможные свидания. Еще одна героиня сериала занимается стэндапом и ведет радиопередачу. В завершении трейлера Кэрри говорит о том, что продолжает оставаться собой даже спустя стольких лет. При этом она заходит в гардеробную комнату, в которой хранится вся ее обувь.

Стало известно, что стало с Самантой Джонс из "Секса в большом городе".

Фото и видео: YouTube / Amediateka

