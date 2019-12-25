Стало известно, что стало с Самантой Джонс из "Секса в большом городе"

Слухи о том, что героиня умрет, не подтвердились.

Продолжение "Секса в большом городе" выйдет 9 декабря. В новом сериале "И просто так…" не будет героини Ким Кэтролл. Daily Mail выяснил, что создатели проекта сделали с Самантой.

Стоит отметить, что слухи о том, что героиня умрет, не подтвердились. Сообщается, что Саманта переехала в Лондон. Она не могла остаться в Нью-Йорке, где живут ее подруги, с которыми она больше не общается.

При этом создатели "И просто так…" надеются увидеть Саманту во втором сезоне проекта. Они готовы забронировать для нее билет на самолет из Лондона в Нью-Йорк.

"И просто так…" стал одним из самых ожидаемых сериалов HBO Max. К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. В первом сезоне будет десять эпизодов.

В новых сериях истории будут основываться на тех ситуациях, которые происходят с женщинами 50-ти лет. Создатели поговорят со зрителями о дружеских связях, сложных реалиях жизни.

Ранее Сару Джессику Паркер и Криса Нота заметили на съемках сериала в Париже.

Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе"