Продолжение "Секса в большом городе" лидирует по количеству просмотров в "Амедиатеке"

В четверг, 9 декабря, на "Амедиатеке" состоялась премьера продолжения "Секса в большом городе" под названием "И просто так" (And Just Like That…). За это время сериал стал лидером по просмотрам на сервисе. С 10 по 11 декабря первые серии увидели 63% всех пользователей, которые пользовались онлайн-кинотеатром в этот период. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

10 и 11 декабря в "Амедиатеке" активировали на 1200% больше пробных периодов, чем в предыдущие выходные. Из них 80% пользователей посмотрели "И просто так". Это стало лучшим дебютом HBO Max за всю историю существования платформы.

"И просто так…" стал одним из самых ожидаемых сериалов HBO Max. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. В первом сезоне десять эпизодов.

В новых сериях истории основываются на тех ситуациях, которые происходят с женщинами 50-ти лет. Создатели поговорят со зрителями о дружеских связях и сложных реалиях жизни.

Видео: YouTube / HBO Max