Сара Джессика Паркер и Крис Нот уехали в Париж на съемки продолжения "Секса в большом городе"

В сети появились кадры с героями актеров.

В Париже в объективы фотокамер попали Сара Джессика Паркер и Крис Нот. Актеры прилетели в столицу любви из Нью-Йорка для съемок продолжения сериала "Секс в большом городе". Снимки опубликовал портал legion-media.ru.

На фото можно увидеть Керри и Мистера Бига, которые стоят на мосту Искусств. Это место выбрано не случайно. Пары со всего мира съезжаются в Париж и часто прикрепляют на мост замочки в знак своей любви.

Герои Сары и Криса выглядят как всегда стильно. На актрисе цветочное платье, жакет и туфли-лодочки. Крис Нот одет в костюм классического кроя.

Продолжение сериала выйдет на платформе HBO Max в декабре этого года. Действие развернется спустя 20 лет после выхода оригинального сериала. Зрители увидят полюбившихся героинь: Кэрри, Миранду и Шарлотт. Их компанию разбавит четвертая подруга, мама троих детей и режиссер-документалист Лиза Тодд Уэкслер. Ее сыграет Николь Ари Паркер.

Фото: legion-media.ru