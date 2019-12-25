Стало известно, кто заменит Саманту в продолжении сериала "Секс в большом городе"

В проекте появится новая героиня – ведущая подкаста, постоянным гостем которого будет Керри Бредшоу.

HBO Max представил первую героиню, которая заменит Саманту в продолжении сериала "Секс в большом городе". В проекте появится Че Диаз – стендап-комик и ведущая подкаста, постоянным гостем которого будет Керри Бредшоу.

Создатели сиквела описывают нового персонажа как "очень забавного, являющегося сторонником любого гендерного выражения". Че будет обладать отличным чувством юмора и прогрессивными взглядами на жизнь. Эту роль исполнит актриса Сара Рамирес, которая в реальной жизни называет себя гендерно-нейтральным человеком. У нее множество наград как у активистки, отстаивающей права лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Стоит отметить, что компанию сериальных подруг также должны разбавить две "цветные" женщины – афроамериканка и азиатка. В новом проекте к своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Из старого состава не будет только Ким Кэтролл, сыгравшей Саманту Джонс. Кроме того, под вопросом участие в проекте Криса Нота (Мужчины мечты). Однако в перезапуск сериала может вернуться Эйдан – еще одна любовь Керри Бредшоу.

Фото: Instagram / therealsararamirez