В сиквеле "Секс в большом городе" Саманту заменят две новые героини

Вместо Ким Кэтролл снимутся афроамериканка и азиатка.

Стрим-сервис HBO Max готовит к выходу продолжение культового сериала "Секс в большом городе". К своим ролям вернутся актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Вместо Ким Кэтролл, сыгравшей Саманту Джонс, в картине появятся две новые героини – афроамериканка и азиатка. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источник.

Создатели сиквела полагают, что новые "сильные и дерзкие цветные" героини помогут представить картину современному поколению, а также более точно передать мир, в котором мы сегодня живем.

Известно, что сиквел получил название And Just Like That... ("А затем"). В него войдут десять эпизодов. Съемки начнутся этой весной в Нью-Йорке.

Фото: кадр из фильма "Секс в большом городе 2" (2010)