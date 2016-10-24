Роль Эйдана исполнил актер Джон Корбетт.

В перезапуск сериала "Секс в большом городе" вернется знаковый персонаж – Эйдан Шоу, один из любовников главной героини, Кэрри Брэдшоу. Роль Эйдана исполнил актер Джон Корбетт. Он заявил, что появится в нескольких эпизодах. В последний раз его герой появлялся во втором полнометражном фильме, где Кэрри встретила его в Абу-Даби.

Что сейчас известно о новой версии сериала? Новые серии сериала "Секс в большом городе" представят на канале HBO, там выйдут 10 новых эпизодов.

Единственной актрисой из звездного состава шоу, которая отказалась участвовать в продолжении стала Ким Кэтролл. Вместо актрисы, сыгравшей Саманту Джонс, в картине появятся две новые героини – афроамериканка и азиатка.

По словам Сары Джессики Паркер – исполнительницы главной роли – в новом проекте будет освещена тема пандемии коронавируса. Он будет наполнен новым "жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением". Кэрри Брэдшоу останется без мужчины своей мечты. Американский актер Крис Нот ("Мистер Биг") отказался сниматься в продолжении культового сериала.

Фото: кадр из сериала