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В перезапуск сериала "Секс в большом городе" вернется знаковый персонаж
Сегодня, 23:24
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В перезапуск сериала "Секс в большом городе" вернется знаковый персонаж

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Роль Эйдана исполнил актер Джон Корбетт.

В перезапуск сериала "Секс в большом городе" вернется знаковый персонаж – Эйдан Шоу, один из любовников главной героини, Кэрри Брэдшоу. Роль Эйдана исполнил актер Джон Корбетт. Он заявил, что появится в нескольких эпизодах. В последний раз его герой появлялся во втором полнометражном фильме, где Кэрри встретила его в Абу-Даби.

Что сейчас известно о новой версии сериала? Новые серии сериала "Секс в большом городе" представят на канале HBO, там выйдут 10 новых эпизодов. 

Единственной актрисой из звездного состава шоу, которая отказалась участвовать в продолжении стала Ким Кэтролл. Вместо актрисы, сыгравшей Саманту Джонс, в картине появятся две новые героини – афроамериканка и азиатка. 

По словам Сары Джессики Паркер – исполнительницы главной роли – в новом проекте будет освещена тема пандемии коронавируса. Он будет наполнен новым "жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением". Кэрри Брэдшоу останется без мужчины своей мечты. Американский актер Крис Нот ("Мистер Биг") отказался сниматься в продолжении культового сериала. 

Фото: кадр из сериала

Теги: актеры, секс в большом городе, сериал
Категории: Кино, Лента новостей, Культура, Мировые новости,

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