HBO представит 10 новых эпизодов сериала "Секс в большом городе"

Новые серии сериала "Секс в большом городе" представят на канале HBO. Исполнительница одной из главных ролей Сара Джессика Паркер опубликовала у себя на страничке тизер сиквела под названием "And Just Like That…".

Я не могла не задаться вопросом... где они сейчас? написала в посте Сара Джессика Паркер.

К своим ролям вернутся все главные звезды проекта, кроме Ким Кэтролл. Актриса исполнила роль Саманты Джонс. Известно, что актрисы получат по миллиону долларов за каждый эпизод продолжения картины.

Напомним, что оригинальный сериал "Секс в большом городе" выходил на телеканале HBO с 1998 по 2004 годы.

Фото: кадр из сериала