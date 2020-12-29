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HBO представит 10 новых эпизодов сериала "Секс в большом городе"
Сегодня, 11:23
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IRINA_CHALKINA

HBO представит 10 новых эпизодов сериала "Секс в большом городе"

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Единственной актрисой из звездного состава шоу, которая отказалась участвовать в продолжении стала Ким Кэтролл.

Новые серии сериала "Секс в большом городе" представят на канале HBO. Исполнительница одной из главных ролей Сара Джессика Паркер опубликовала у себя на страничке тизер сиквела под названием "And Just Like That…".

Я не могла не задаться вопросом... где они сейчас?

написала в посте Сара Джессика Паркер.

К своим ролям вернутся все главные звезды проекта, кроме Ким Кэтролл. Актриса исполнила роль Саманты Джонс. Известно, что актрисы получат по миллиону долларов за каждый эпизод продолжения картины.

Напомним, что оригинальный сериал "Секс в большом городе" выходил на телеканале HBO с 1998 по 2004 годы.

Ранее мы сообщали о том, что Marvel выпустил тизер нового сериала с беременной Вандой.

Фото: кадр из сериала

Теги: hbo, секс в большом городе, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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