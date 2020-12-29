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Marvel выпустил тизер нового сериала с беременной Вандой

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Премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ 15 января.

Во вторник, 12 января, в сети появился тизер сериала "ВандаВижн". Ролик опубликован на официальной YouTube-странице Marvel.

В этот раз Ванда предстала перед фанатами беременной. 

По сюжету Вижн, который ранее погиб от рук Таноса, каким-то образом воскрес и живет счастливой жизнью с Вандой в американском пригороде. Другие детали мини-сериала пока не раскрываются. По словам экспертов, сериал "ВандаВижн" каким-то образом будет связан с фильмом "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".

Премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ 15 января.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Чудо-женщина 1984" выдвинули на "Оскар" во всех категориях.

Видео: Marvel/YT

Теги: marvel, вандавижн, сериал, тизер, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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