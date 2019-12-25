Мистер Биг не появится в третьей части "Секса в большом городе"

В продолжении культового сериала также не будет сниматься Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс.

В третьей части "Секса в большом городе" Кэрри Брэдшоу останется без мужчины своей мечты. Американский актер Крис Нот отказался сниматься в продолжении культового сериала. Об этом пишет издание Page Six.

Как создатели фильма выведут героя из сюжета, пока не известно. Ранее ходили слухи, что Мистер Биг может умереть.

Кроме того, зрители не увидят в продолжении "Секса в большом городе" актрису Ким Кэттролл, сыгравшую Саманту Джонс. Вместо нее введут двух новых героинь – афроамериканку и азиатку.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Однако ранее исполнительница одной из главных ролей Сара Джессика Паркер рассказала, что в новом проекте будет освещена тема пандемии коронавируса. Он будет наполнен новым "жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением".

Сценарий для третьей части напишет Майкл Патрик Кинг совместно с группой сценаристов, которая полностью состоит из женщин. Запланирован выход 10 серий по 30 минут каждая. В сиквеле останутся Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Фото: кадр из фильма "Секс в большом городе 2" (2010)