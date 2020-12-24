Раскрыты подробности сиквела сериала "Секс в большом городе"

В новом проекте будет освещена тема пандемии коронавируса.

Актриса Сара Джессика Паркер, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", раскрыла подробности предстоящего сиквела. По ее словам, в новом проекте будет освещена тема пандемии коронавируса. Он будет наполнен новым "жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением". Об этом пишет издание Vanity Fair.

Сценарий пишет Майкл Патрик Кинг совместно с группой сценаристов, которая полностью состоит из женщин. Планируется выход 10 серий по 30 минут каждая. Главные роли исполнят Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту, отказалась сниматься в продолжении сериала. Замену ей искать не будут. Однако вместо нее введут двух новых героинь – афроамериканку и азиатку.

Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе"