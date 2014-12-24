Вышел трейлер новых "Гардемаринов" с Харатьяном, Домогаровым и Боярским

Релиз фильма запланирован на 5 октября.

В социальных сетях появился новый трейлер исторического фильма "Гардемарины 1787. Мир", продолжения советской культовой приключенческой серии. Авторы пояснили, что действие ленты развернется в 1787 году на территории Крыма. Речь пойдет об интригах европейского региона, который пытается разорвать Кючук-Кайнарджийский мирный договор - союз между полуостровом и Империей. Екатерина поручает своим друзьям разоблачить планы врагов. Вместе с гардемаринами в путь отправляются их повзрослевшие дети. В актерском составе заявлены Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Анастасия Макеева, Анна Семенович, Ольга Машная, Всеволод Шиловский, Александр Панкратов-Чёрный и другие. Официальная премьера картины запланирована на 5 октября. Следующая часть франшизы будет иметь подзаголовок "Война".

Вышел первый трейлер сиквела "Гардемаринов" с Михаилом Боярским.

Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат