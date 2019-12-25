Стало известно, кто сыграет четвертую подругу в сиквеле "Секса в большом городе"

Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты Джонс, отказалась сниматься в продолжении.

Актриса Сара Джессика Паркер рассекретила имя четвертой подруги, которая появится в продолжении сериала "Секс в большом городе". К тройке подруг присоединилась Николь Ари Паркер. Об этом Сара рассказала в Instagram.

Напомним, что исполнительница роли Саманты Джонс Ким Кэтролл отказалась сниматься в продолжении. Еще до начала съемок сиквела сообщалось, что вместо нее придут новые героини.

Николь Ари Паркер сыграет маму троих детей и режиссера-документалиста Лизу Тодд Уэкслер.

Ранее стало известно, что продолжение "Секса в большом городе" будет многосезонным.

Фото: Instagram / sarahjessicaparker