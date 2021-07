Продолжение "Секса в большом городе" будет многосезонным

Есть вероятность, что в сериал вернется Ким Кэтролл.

Продолжение культового американского сериала "Секс в большом городе" получит несколько сезонов. Об этом сообщает портал Daily Mail, ссылаясь на старшего продюсера ленты.

По словам источника издания, сохраняется надежда на возвращение в сериал Ким Кэтролл – исполнительницы роли Саманты Джонс. Однако, учитывая ее категоричность, это практически невозможно.

Новый проект по мотивам "Секса в большом городе" получил название And Just Like That ("И просто так…"). Зрители увидят на экране полюбившихся героинь Керри Брэдшоу, Миранду Хоббс и Шарлотту Йорк. Также появятся новые персонажи. Например, стендап-комик и ведущая подкаста Че Диаз. Кроме того, компанию сериальных подруг разбавят две "цветные" женщины – афроамериканка и азиатка.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко попала на съемки "Секса в большом городе".

Фото: Instagram / sarahjessicaparker