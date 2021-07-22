Регина Тодоренко попала на съемки "Секса в большом городе"

На улице снимали сцену с участием Сары Джессики Паркер.

Российская телеведущая Регина Тодоренко исполнила мечту, пожалуй, каждой девочки. Отдыхая вместе с мужем Владом Топаловым в Нью-Йорке она случайно попала на съемки продолжения "Секса в большом городе". Видеозапись с места событий Регина опубликовала у себя в Instagram.

Регина не могла скрыть своего восторга и заявила, что уже очень хочет увидеть новый сериал. Телеведущая стала свидетелем того, как снимают сцену с участием Сары Джессики Паркер. Ее героиня Кэрри Брэдшоу бежит на каблучках в кафе, где ее ждут подруги.

Тодоренко заявила, что очень хотела сделать селфи с Сарой, однако не решилась прервать съемочный процесс. Телеведущая надеется, что ей еще удастся поболтать с любимой актрисой. Сейчас Instagram звезды "Секса в большом городе" разрывается от сообщений с тэгом "#meetRegina".

Я знаю, что мы еще встретимся, возможно, где-то на ковровой дорожке кинофестиваля, а, возможно, за чашкой кофе и обязательно сделаем селфи. Написала Регина в Instagram

Съемки продолжения "Секса в большом городе" стартовали летом 2021 года. В проекте под названием "И просто так…" появятся актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту, в новых сериях не будет.

Ранее в сеть слили детали сюжета продолжения "Секса в большом городе".

Фото, видео: Instagram / reginatodorenko