Звезда во второй раз стала мамой.

Российская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала видео с родов в собственном Telegram-канале. В кадре показано, как известная путешественница из "Орла и решки" ест пиццу во время схваток. Женщина добавила, что во время рождения ребенка она решила слушать гипнотические аффирмации в наушниках.

На этом видео я проживаю одну из схваток! Каждой женщине желаю рожать легко, в любви, спокойствии и в безопасности. комментарий ведущей

Напомним, что Регина Тодоренко и ее супруг, популярный исполнитель Влад Топалов стали родителями во второй раз. Новорожденного сына влюбленная пара назвала Миром.

В девятом выпуске на шоу "Маска" разоблачили Пончика.

Фото и видео: Telegram / Регина Путешественница