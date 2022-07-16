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Регина Тодоренко опубликовала видео с родов

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Звезда во второй раз стала мамой.

Российская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала видео с родов в собственном Telegram-канале. В кадре показано, как известная путешественница из "Орла и решки" ест пиццу во время схваток. Женщина добавила, что во время рождения ребенка она решила слушать гипнотические аффирмации в наушниках.

На этом видео я проживаю одну из схваток! Каждой женщине желаю рожать легко, в любви, спокойствии и в безопасности.

комментарий ведущей

Напомним, что Регина Тодоренко и ее супруг, популярный исполнитель Влад Топалов стали родителями во второй раз. Новорожденного сына влюбленная пара назвала Миром.

В девятом выпуске на шоу "Маска" разоблачили Пончика.

Фото и видео: Telegram / Регина Путешественница 

Теги: регина тодоренко, роды
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Общество, Новости шоу-бизнеса России,

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