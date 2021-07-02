Тодоренко показала первую семейную драму

Ведущая показала сыновей Михаила и Мира.

Российская телеведущая Регина Тодоренко показала подписчикам первую семейную драму. В личном Telegram-канале звезда шоу-бизнеса опубликовала видео, на котором крепко обнимает младшего сына Мира, который крепко плачет. При этом старший ребенок Михаил пытается помочь маме успокоить брата.

И можете нас поздравить! У нас первая семейная "драма". Моя стереосистема в деле. Регина Тодоренко, ведущая

Более двух тысяч пользователей положительно отреагировали на "семейную" публикацию в социальной сети. Ранее Региона Тодоренко рассказала о поддержке старшего сына Михаила после рождения младшего Мира. По ее словам, когда Мир появился на свет, брат ему очень обрадовался. Он пообещал защищать малыша.

Радулов рассказал о желании выпить пива после матчей.

Фото и видео: Telegram / Регина Тодоренко