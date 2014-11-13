Радулов рассказал о желании выпить пива после матчей

оккеист Александр Радулов показал свою тренировку.

Российский хоккеист Александр Радулов в интервью для YouTube-канала тренера Дмитрия Яшанькина рассказал о своем отношении к пиву. 36-летний спортсмен признался в том, что спортсмены иногда могут себе позволить выпить после проведенного матча в том случае, если им этого захочется.

Для меня ничего зазорного нет, чтобы выпить одну-две бутылки пива после игры. Но нет такого, что это на постоянке. Просто бывает, когда есть желание. Александр Радулов, хоккеист

Напомним, что 31 мая стало известно о том, что россиянин Александр Радулов покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старс". Он играл за американскую команду с 2017 года. Спортсмен подписал новый контракт с клубом"Ак Барсом", выступающем в Континентальной хоккейной лиге.

и (КХЛ).

"Ак Барс" объявил о переходе Радулова.

Фото и видео: YouTube / Дмитрий Яшанькин