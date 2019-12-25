В сеть слили детали сюжета продолжения "Секса в большом городе"

По данным инсайдеров, главная героиня Кэрри Брэдшоу будет в разгаре развода с мужчиной мечты.

Съемки сериала "И просто так…", являющегося продолжением "Секса в большом городе", сейчас находятся в самом разгаре. В сеть уже попали первые фотографии с площадки, на которых запечатлены актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис в образе своих героинь. Теперь в интернет слили некоторые подробности сюжета новых эпизодов. Информацию опубликовал таблоид Page Six.

По данным инсайдеров, Кэрри Брэдшоу находится в бракоразводном процессе с мужчиной мечты. По своему обыкновению, она делится переживаниями со своими подругами Шарлоттой и Мирандой. Саманты в новом проекте не будет.

По слухам, Кэрри ушла из печатной журналистики в запись подкастов. Судя по всему, именно работа разрушила ее брак с Мистером Бигом.

Да, я не ела и не спала, но, по крайней мере, я чувствовала себя хорошо в отношении своего брака. А теперь я просто одна из жен, о которых он заботился? Говорит Брэдшоу в одной из сцен

Также на съемках "И просто так…" была замечена актриса, сыгравшая Наташу – бывшую жену Мистера Бига. На героине заметили обручальное кольцо на пальце. Пока неизвестно, как Наташа повлияет на сюжет продолжения.

Съемки сериала начались летом 2021 года в Нью-Йорке. Дата выхода проекта на экраны пока неизвестна.

Ранее стало известно, что в продолжении "Секса в большом городе" расскажут, как живут героини оригинального проекта спустя 20 лет после выхода на экраны последнего сезона. Сериал выходил на HBO с 1998 по 2004 гг.

Уже стало известно, кто заменит Саманту в новых сериях. В проекте появится Че Диаз – стендап-комик и ведущая подкаста, постоянным гостем которого будет Кэрри Бредшоу. Ее сыграет Сара Рамирес. Кроме того, компанию сериальных подруг разбавят две "цветные" женщины – афроамериканка и азиатка.

Фото: Instagram / sarahjessicaparker