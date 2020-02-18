В сети появились первые фото со съемок "Секса в большом городе"

Опубликованные снимки вызвали бурные обсуждения среди поклонников сериала.

Исполнительница главной роли в сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер опубликовала в Instagram первые снимки со съемок культового проекта. На них можно увидеть полюбившихся многим подруг – Керри Брэдшоу, Миранду Хоббс и Шарлотту Йорк. Напомним, что Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс, в перезапуске проекта не появится.

Опубликованные в сети фото вызвали бурные обсуждения среди поклонников сериала. В последний раз героинь видели во второй части полнометражного фильма "Секс в большом городе", вышедшем в 2010 году. За 11 лет актрисы сильно изменились. Особенно преобразилась Кристин Дэвис (Шарлотта) – она заметно поправилась и изменила свою внешность при помощи уколов красоты.

Ранее стало известно, что 66-летний актер Крис Нот, сыгравший Мистера Бига, все-таки появится в перезапуске сериала. Ходили слухи, что он, как и Ким Кэттролл, отказался от участия в проекте.

Недавно HBO Max представил первую героиню, которая заменит Саманту. Это стендап-комик и ведущая подкаста Че Диаз. Новый персонаж будет обладать отличным чувством юмора и прогрессивными взглядами на жизнь. Эту роль исполнит актриса Сара Рамирес.

Компанию сериальных подруг также разбавят две "цветные" женщины – афроамериканка и азиатка.

Фото: Instagram / sarahjessicaparker, carriebradshawsc