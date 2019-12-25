Мистер Биг все-таки появится в перезапуске "Секса в большом городе"

Также в продолжении сериала сыграет Джон Корбетт (Эйдан).

66-летний актер Крис Нот, сыгравший Мистера Бига в "Сексе в большом городе", все-таки появится в перезапуске сериала. Ранее ходили слухи, что он отказался от участия в проекте.

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Ранее сообщалось, что в продолжении сериала также появится Эйдан – еще одна большая любовь Кэрри Брэдшоу. В последний раз героя Джона Корбетта видели во второй части фильма, Кэрри встретила его в Абу-Даби.

Новый сезон расскажет о дружбе 50-летних подруг. К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Из старого состава не будет только Ким Кэтролл, которая сыграла Саманту Джонс.

Недавно HBO Max представил первую героиню, которая заменит Саманту. Это стендап-комик и ведущая подкаста Че Диаз. Новый персонаж будет обладать отличным чувством юмора и прогрессивными взглядами на жизнь. Эту роль исполнит актриса Сара Рамирес.

Компанию сериальных подруг также разбавят две "цветные" женщины – афроамериканка и азиатка.

Фото: кадр из фильма "Секс в большом городе 2" (2010)