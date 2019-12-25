Пять "проклятых" автомобилей: легенды о машинах, которые не дают покоя владельцам

От легендарного DeLorean до "Чёрной Волги" — эти машины давно обрели статус "проклятых".

В ночь с 31 октября на 1 ноября по всему миру отметили Хэллоуин — праздник, когда мир живых будто бы пересекается с миром теней. А портал 110km.ru решил вспомнить самые жуткие истории, связанные с автомобилями, за которыми, по слухам, тянется шлейф мистики. От легендарного DeLorean до "Чёрной Волги" — эти машины давно обрели статус "проклятых".

Футуристичный DeLorean DMC-12, прославившийся в фильме "Назад в будущее", имеет и другую, тёмную сторону. После краха компании её основателя Джона Делореана появились слухи, что завод в Северной Ирландии "не отпустил" свои машины — будто по ночам там слышали звуки моторов. Некоторые владельцы утверждали, что их DeLorean заводился сам по себе.

Не менее жуткая история — "Чёрная Волга", советская городская легенда, по которой машина с белыми шторками и номерами "666" охотилась на детей. Говорят, автомобиль использовали для тайных перевозок, но после загадочных смертей он исчез.

Своё "проклятие любви" получила и английская Rolls-Royce Phantom II, созданная как подарок невесте, которая пропала перед свадьбой. Машину не раз перепродавали, но все её владельцы гибли при странных обстоятельствах. Последний хозяин, по слухам, слышал из салона женский плач.

Американская легенда — "Дьявольский Dodge" 1969 года. Его владельцы утверждали, что машина "жила своей жизнью": не глохла, ревела по ночам и "смотрела" на хозяина фарами. После гибели первого владельца автомобиль исчез, но до сих пор числится "активным" в базе.

А в Японии в начале 2000-х нашли Toyota Celica, оставленную прямо на кладбище. В салоне — фотографии женщины и цветы. Позже коллекционер, купивший машину, утверждал, что по ночам радио само включалось на неизвестную станцию, где звучала старинная песня.

Большинство этих историй, конечно, — не более чем легенды. Но каждый, кто видел ночью мигающие фары в пустоте, наверняка почувствовал лёгкий холодок по спине. Ведь некоторые машины, кажется, действительно что-то помнят.

Фото: unsplash (Priscilla Du Preez)