В Краснодаре выставили на продажу легендарный DeLorean из "Назад в будущее"

DeLorean — это не просто редкий автомобиль, а символ 1980-х.

В Краснодаре продают один из самых узнаваемых автомобилей в мире — DeLorean DMC-12, прославившийся благодаря культовой киносаге "Назад в будущее". За машину просят почти 10 миллионов рублей, и, хотя состояние автомобиля близко к идеальному, увидеть его вживую пока невозможно.

Как сообщает портал 110km.ru, спорткар был выпущен в октябре 1981 года — это один из ранних экземпляров, изначально зарегистрированный в Калифорнии. В 1991 году автомобиль оказался в Нидерландах, а с 2004 года находился у одного владельца, который тщательно ухаживал за машиной. Пробег — всего 18 тысяч километров, на кузове сохранилась оригинальная чёрная полоса DMC, а салон и техника полностью соответствуют заводскому состоянию.

DeLorean — это не просто редкий автомобиль, а символ 1980-х. Его создатель, инженер Джон Делориан, мечтал создать спортивное купе, которое объединит технологии и доступность. К проекту подключились знаменитые Джорджетто Джуджаро и Колин Чепмен, благодаря которым машина получила двери "крылья чайки", кузов из нержавеющей стали и двигатель V6 от Renault-Peugeot-Volvo.

Несмотря на внешний блеск, судьба компании DeLorean оказалась короткой: производство в Северной Ирландии длилось всего два года, и с конвейера сошло около 9 тысяч автомобилей. Сегодня эти машины стали коллекционной редкостью и ценным вложением.

Продаваемый экземпляр полностью оригинален и обслужен, но фактически находится в Нидерландах — его предлагает местная компания Carrosso за 75 тысяч евро (около 6,9 млн рублей). Российская цена в 9,4 млн рублей включает транспортировку, растаможку и комиссию дилеров.

Желающим купить "машину времени" придётся запастись терпением — авто доступно только под заказ. Но, возможно, уже скоро серебристый DeLorean с распахнутыми "крыльями" можно будет увидеть где-нибудь на набережной Краснодара.

Фото: auto.ru