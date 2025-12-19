В Краснодаре выставили на продажу редкий Mitsuoka Nouera с пробегом 60 тысяч км

Отмечается, что машина была ввезена в Россию новой и имеет прозрачную историю.

На российском рынке подержанных автомобилей появилось предложение, которое редко встречается даже в сегменте "экзотики". В Краснодаре продают Mitsuoka Nouera 2007 года — необычный седан с японской сборкой и узнаваемым ретро-дизайном. На объявление обратили внимание журналисты портала 110km.ru. По данным продавца, автомобиль проехал всего 60 тысяч километров и все эти годы находился в одной семье.

Отмечается, что машина была ввезена в Россию новой и имеет прозрачную историю: пробег подтверждается документами и диагностикой. В салоне, по словам владельца, никогда не курили, а состояние кузова и интерьера сохранилось практически без следов времени.

Технически Nouera построен на базе Honda Accord, что делает модель более понятной в обслуживании и ремонте. Под капотом установлен бензиновый двигатель 2,0 литра мощностью 155 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач. Привод передний, руль — правый. Кузов окрашен в перламутровый белый цвет, большая часть поверхности закрыта защитной пленкой, включая оптику.

В комплектацию входят электропакет, водительское кресло с электрорегулировками, кондиционер, мультимедиа на Android, камеры, датчики света и дождя, а также сигнализация с автозапуском. Продавец заявляет, что автомобиль не требует вложений: жидкости заменены, кондиционер обслужен, техническая часть в порядке.

Фото: Дром Авто