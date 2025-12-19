Лерчек вернули изъятые при обыске ключи от Rolls-Royce из-за плесени

Блогеру отдали ключи от иномарки.

Российский следователь вернул блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей на территорию ОАЭ, изъятые во время обыска ключи от иномарки. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился адвокат Олег Бадма-Халгаев. Авторы статьи заметили, что во время обыска в подмосковном доме фигурантки расследования, где Валерия Чекалина проживала вместе с детьми, были изъяты ключи от ее дорогостоящего автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge.

Две пары ключей от Rolls-Royce вернули, в машине было открыто окно и она стала плесневеть, мы объяснили следователю, что, если машина будет в ненадлежащем виде, мы будем предъявлять иск о возмещении ремонта этого автомобиля. источник СМИ

Юрист добавил, что транспортное средство оставалось на хранении у Лерчек, но при изъятии ключей девушку попросили открыть окно, поскольку "бывали случаи, когда ключи блокировали и не могли открыть автомобиль". В таком состоянии машина простояла воколо года. В результате незадолго до направления уголовного дела в суд ключи были возвращены владелице.

Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек.

Фото: pxhere.com