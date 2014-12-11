В Петербурге прошел фестиваль, объединивший блогеров и создателей классического кино

В воскресенье, 26 апреля, в фуд-молле "Vokzal 1853" состоялся фестиваль "БлогКиноФорум. Дети", который стал площадкой для стирания границ между классическим кинематографом и современной блогосферой. Как сообщает "Петербургский дневник", мероприятие собрало молодых авторов и профессионалов индустрии для обсуждения трансформации экранных искусств в эпоху вертикального контента.

Организаторы подчеркнули, что сегодня кино окончательно переместилось в смартфоны, превратив каждого обладателя камеры в потенциального режиссера. В связи с этим было предложено рассматривать детский контент не просто как развлечение, а как новую независимую киноиндустрию.

Идейный вдохновитель фестиваля Игорь Бурлов поделился историей создания проекта. Он рассказал, что, имея многолетний опыт работы режиссёром, он застал времена съёмок на плёнку и осознал, что современные технологии сделали кино доступнее. По его словам, именно это послужило толчком к объединению профессионалов и начинающих авторов.

Генеральный директор АО "Первый Канал – Санкт-Петербург" Наира Паповян в своём обращении выразила уверенность, что будущее кинематографа и телевидения принадлежит молодым участникам. Она отметила важность обмена опытом между представителями старых и новых медиа на этой площадке.

Генеральный директор фуд-молла "Vokzal 1853" Иван Андреев поприветствовал гостей, подчеркнув, что их пространство создано для смелых экспериментов и воплощения смелых идей. Он также пожелал участникам успехов от имени всей команды вокзала.

Заместитель генерального директора киностудии "Ленфильм" Евгений Плинский напомнил, что первый форум для взрослых проходил на их площадке, и выразил радость по поводу того, что теперь юные таланты готовы создавать новое. Он призвал участников не бояться ошибок и сохранять свою энергию и инициативность.

Фото: "Петербургский дневник" (Наталья Баталова)