II Рыбный фестиваль состоится на Пионерской площади в Петербурге

С 1 по 3 мая на Пионерской площади в Санкт-Петербурге пройдет II Рыбный фестиваль. Организаторами мероприятия выступают Правительство города и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Праздник, посвященный популяризации отечественной рыбной продукции, будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00, пишет "Петербургский дневник".

Гости фестиваля смогут попробовать свежую, копченую, соленую, вяленую и сушеную рыбу, а также морепродукты и икру. Для детей организаторы подготовили интерактивные зоны с аниматорами, аттракционами и мастер-классами.

В саду Театра юного зрителя будет организована зона отдыха с большим экраном. Там покажут художественные фильмы киностудии "Ленфильм" и тематические ролики о жизни города и рыбной промышленности.

Официальная церемония открытия состоится 1 мая в 13:00 на главной сцене.

Напомним, что первый Рыбный фестиваль прошел в городе в мае 2025 года. Тогда мероприятие посетили более 32 000 человек, а производители из разных регионов реализовали 12 тонн продукции.

