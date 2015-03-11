В МВД опровергли заявление с заболевшей раком Лерчек о запрете посещать врачей

Блогерше неоднократно разрешали обращаться в государственные медучреждения, дважды отказали в коммерческих клиниках.

Столичное управление МВД опровергло информацию блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о том, что следователи якобы запрещали ей посещать врачей в период предварительного следствия. В ведомстве заявили, что ходатайства о посещении государственных медучреждений удовлетворялись, отказы были только в отношении коммерческих клиник.

Ранее Лерчек обратилась в Следственный комитет с требованием проверить действия следователя, который, по её словам, не разрешал вызывать врачей на стадии предварительного расследования. Блогер настаивала, что из-за этого у неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии на позднем этапе.

В ГУ МВД по Москве заявили, что информация о запрете на посещение лечебных учреждений "не соответствует действительности". В ходе следствия от Чекалиной и её защитников неоднократно поступали ходатайства о посещении государственных больниц, и они были удовлетворены. Дважды блогеру отказали, когда она хотела попасть в коммерческие медицинские учреждения.

Напомним, у Валерии Чекалиной диагностирован рак желудка четвёртой стадии с множественными метастазами — в костях, оболочках мозга и других органах . В связи с тяжёлым состоянием здоровья суд изменил ей меру пресечения: домашний арест заменён на запрет определённых действий, а уголовное дело приостановлено до выздоровления .

Экс-супругов Чекалиных обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов . Свою вину блогерша не признаёт.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы