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Аналитики рассказали, какие костюмы россияне выбирают на Хэллоуин
Сегодня, 9:30
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Аналитики рассказали, какие костюмы россияне выбирают на Хэллоуин

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Наибольшим спросом пользуются ведьмы, вампиры и герои комиксов.

Аналитики сервиса Price.ru рассказали, какие костюмы на Хэллоуин пользуются у россиян наибольшим спросом. Оказалось, что чаще всего выбирают ведьм, вампиров и героев комиксов.

Кроме того, любители Хэллоуина активно ищут костюмы монахинь, привидений и скелетов. А вот спрос на костюмы химзащиты и чумных докторов в этом году резко упал.

Что касается аксессуаров, то популярностью пользуются руки скелета, шляпа, маска Венома, макияж вампира и шапка заключенного. Также россияне покупают кровавое мачете и средневековый меч рыцаря. В преддверии мистического праздника спрос вырос на тыквы, пауков и летучих мышей.

Если вы хотите наименее "заезженный" образ, аналитики советуют купить топоры и ножи, вставные челюсти и зубы, цепи, демонические крылья и маски, инопланетную тематику. По этим товарам меньше всего запросов.

Ранее были названы самые популярные костюмы петербуржцев на Хэллоуин.

Фото: pixabay.com

Теги: костюмы, хэллоуин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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