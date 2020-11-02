Аналитики рассказали, какие костюмы россияне выбирают на Хэллоуин

Аналитики сервиса Price.ru рассказали, какие костюмы на Хэллоуин пользуются у россиян наибольшим спросом. Оказалось, что чаще всего выбирают ведьм, вампиров и героев комиксов.
Кроме того, любители Хэллоуина активно ищут костюмы монахинь, привидений и скелетов. А вот спрос на костюмы химзащиты и чумных докторов в этом году резко упал.
Что касается аксессуаров, то популярностью пользуются руки скелета, шляпа, маска Венома, макияж вампира и шапка заключенного. Также россияне покупают кровавое мачете и средневековый меч рыцаря. В преддверии мистического праздника спрос вырос на тыквы, пауков и летучих мышей.
Если вы хотите наименее "заезженный" образ, аналитики советуют купить топоры и ножи, вставные челюсти и зубы, цепи, демонические крылья и маски, инопланетную тематику. По этим товарам меньше всего запросов.
Ранее были названы самые популярные костюмы петербуржцев на Хэллоуин.
Фото: pixabay.com
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