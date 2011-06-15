Мишустин заявил, что необходимо ускорить процесс оказания помощи пострадавшим на Дальнем Востоке

Дальний Восток пострадал от паводков.

Премьер министр Михаил Мишустин на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока заявил, что пострадавшим людям оказывается необходимая помощь. Однако, по его словам, этот процесс необходимо ускорить и упростить.

Сейчас работа, в которой участвуют аварийно-спасательные и социальные службы, продолжается, необходимая помощь людям оказана, сегодня оценка материального ущерба, чтобы выплатить компенсации людям, - сказал Мишустин.

Он попросил службы и руководство регионов упростить этот процесс, чтобы людям не пришлось тратить время в бесконечных очередях.

Премьер-министр подчеркнул, что стихия нанесла весомы хозяйственный ущерб. Так, в Забайкалье размыло ветку Транссибирской магистрали, был разрушен мост. Так, паводки случились в Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Еврейской автономных областях.

Пострадали десятки населенных пунктов, сотни домов, многие с приусадебными участками. Повреждена транспортная инфраструктура, мосты, автодороги - около 800 км. Серьезный ущерб понесли более 40 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, - сказал Мишустин.

Глава правительства РФ подчеркнул, что природные катаклизмы невозможно избежать, хоть они и поддаются прогнозу.

Видео: YouTube / Россия 24