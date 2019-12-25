На время побега всех посетителей в качестве меры предосторожности перевели в безопасное здание.

В Британии медведи сбежали из зоопарка и съели запас меда в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка Wildwood Devon.

Инцидент произошел в графстве Кент. Два молодых медведя сбежали из своего вольера и направились в продовольственный магазин. Их благополучно вернули в зоопарк. На время побега всех посетителей в качестве меры предосторожности перевели в безопасное здание. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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Фото: pxhere.com