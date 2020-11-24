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В Минприроды оценили запасы нефти и газа в РФ
Сегодня, 8:21
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phil_k

В Минприроды оценили запасы нефти и газа в РФ

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Нефти хватит почти на 60 лет.

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что при текущем уровне добычи энергоресурсов запасов нефти хватит россиянам на 59 лет, а природного газа на 103 года. Об этом он сообщил в интервью РБК.

По словам Козлова, такие данные приведены с учетом того, что некоторые месторождения истощаются, а другие еще не получили полную нагрузку. Министр считает, России предстоит развивать геологоразведку, чтобы иметь возможность добывать нефть и газ в труднодоступных местах.

Козлов подчеркнул, в настоящее время сложно удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти, потому как иностранные партнеры РФ не позволяют применять определенные технологии. Однако он высоко оценил помощь государства в этой деятельности.

В этом случае компании больше тратят на извлечение запасов, а значит, и увеличивают налоговую выручку бюджета. Ведь для них нет ничего хуже, чем неподтвержденные запасы.

Александр Козлов, глава Минприроды РФ

Напомним, что в России с 1 мая начала действовать новая формула расчёта цены на бензин.

Фото: pixabay.com
 

Теги: александр козлов, добыча нефти и газа, минприроды рф
Категории: Новости России, Лента новостей,

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белоусова герта
Сегодня 9:20

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