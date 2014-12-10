В РФ с 1 мая начала действовать новая формула расчёта цены на бензин

Индикативную цену на бензин снизят на четыре тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года.

В России с 1 мая начала действовать новая формула расчета цен на бензин. Правительство приняло решение об изменении механизма демпфера из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Об этом сообщило ТАСС.

Индикативную цену на бензин снизят на четыре тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года. В следующем году снизить цену планируется на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.

С 1 января 2023 года индикативная цена на бензин будет проиндексирована на 3%. Также 1 января 2022 в планах снизить с 5 до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу.

На корректировку демпферного механизма понадобится 350 миллиардов рублей.

Накануне Минэнерго предложило на три месяца запретить экспорт бензина.

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