Минэнерго предлагает на три месяца запретить экспорт бензина

Минэнерго предлагает на три месяца ограничить экспорт топлива из России, чтобы не допустить роста цен на бензин. Проект постановления опубликован на портале правовых актов.
Установить со дня вступления в силу настоящего постановления сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению.
Текст постановления
Под временный запрет попадают автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты. Но ограничения не касаются транзитных грузов и топлива, которое доставляется из региона в регион через территорию других стран.
ФАС и Минэнерго поручают следить за сбалансированностью рынков топлива, чтобы удерживать цены. В частности ведомствам рекомендуют ежемесячно отслеживать объемы производства и поставок бензина на внутренний рынок.
Ранее СМИ сообщали, что в России могут ограничить экспорт бензина
Фото: pixabay
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