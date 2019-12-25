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"Коммерсантъ": в России могут ограничить экспорт бензина
Сегодня, 10:00
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phil_k

"Коммерсантъ": в России могут ограничить экспорт бензина

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Правительство РФ считает, что это поможет понизить стоимость топлива.

Правительство России может временно запретить экспорт бензина. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака.

Согласно опубликованным данным, кабмин поручил Минэнерго подготовить документы об установлении временного экспорта "отдельных видов нефтепродуктов". Сообщается, что бензин может быть внесен в список существенно важных товаров, в отношении которых установят ограничение или вовсе запрет на вывоз. 

Напомним, ранее в правительстве РФ уже поднимался вопрос об ограничении экспорта топлива, чтобы не допустить повышения его стоимости. Кабмин посчитал, что такая процедура приведет к увеличению предложения бензина на российском рынке и существенно понизит его стоимость.

Ранее в Минэнерго объяснили рост цен на бензин при дешевеющей нефти.

Фото: Piter.tv

Теги: александр новак, запрет экспорта бензина, экспорт бензина
Категории: Новости России, Лента новостей,

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