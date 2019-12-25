"Коммерсантъ": в России могут ограничить экспорт бензина

Правительство РФ считает, что это поможет понизить стоимость топлива.

Правительство России может временно запретить экспорт бензина. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака.

Согласно опубликованным данным, кабмин поручил Минэнерго подготовить документы об установлении временного экспорта "отдельных видов нефтепродуктов". Сообщается, что бензин может быть внесен в список существенно важных товаров, в отношении которых установят ограничение или вовсе запрет на вывоз.

Напомним, ранее в правительстве РФ уже поднимался вопрос об ограничении экспорта топлива, чтобы не допустить повышения его стоимости. Кабмин посчитал, что такая процедура приведет к увеличению предложения бензина на российском рынке и существенно понизит его стоимость.

Ранее в Минэнерго объяснили рост цен на бензин при дешевеющей нефти.

Фото: Piter.tv