Вице-премьер РФ рассказал об условиях по ОПЕК+.

Российский вице-премьер Александр Новак назвал ожидаемые цены на нефть до конца года. Об этом чиновник сообщил журналистам телеканала "Россия-24". Эксперт заметил, что Москва будет внимательно следить за ситуацией по стоимости топлива на мировом рынке.

Цены на рынке сегодня более-менее стабильны — они колеблются в районе 62-66 долларов за баррель. Надеемся, что такая стабильная ситуация и будет до конца года. Александр Новак, вице-премьер РФ

Напомним, что страны ОПЕК+ договорились о сроках повышения добычи нефти. Соглашение достигнуто в рамках заседания министерского мониторингового комитета. Принятые месяц назад условия решено было не менять до конца сентября текущего года. За май альянс увеличит добычу топлива на 350 тысяч баррелей в сутки. В июне - показатель возрастет на аналогичный показатель, а в июле - еще на 400 тысяч баррелей.

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