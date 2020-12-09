Нефтегазовые доходы бюджета установила отрицательный рекорд

В российском бюджете отмечают самое низкое с 2011 года значение нефтегазовых доходов.

Эксперты Высшей школы экономики, со ссылкой на данные Минфина, подсчитали, что доходы от нефти и газа в первые месяцы 2021 года составили 30%. Это рекордно низкий показатель для этого сегмента дохода. Более того, это самый низкий показатель за историю наблюдения с 2011 года. По данным "Известий", предыдущий минимум зафиксировали в начале 2016 года – 34%.

За январь-март в бюджет поступило 5,3 триллиона рублей. Это на 12% больше прошлогодних данных. Но вот энергоресурсы принесли 1,6 триллион рублей, то на 10% меньше прошлого года.

При этом остальные доходы заметно увеличились – на 25% или 3,7 триллиона рублей. Самый заметный рост у налога на добавленную стоимость. За первые три месяца года он принес в бюджет 2,2 триллиона рублей, на 27% больше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, такой рост связан с резким падением курса рубля и увеличением импорта товаров

Ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский рассказал изданию, что отрицательный рекорд нефтегазовых доходов связан с соглашением ОПЕК+. При этом если цена на нефть будет падать стране придется повышать налоги или брать средства из Фонда национального благосостояния.

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