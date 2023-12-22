Таксист сбил подростка на самокате на Благодатной улице

В ходе расследования выяснилось, что подросток смог зарегистрироваться в приложении кикшеринга, указав свой возраст как 18 лет. Приложение не потребовало от него подтверждения этих данных.

Утром в вторник, 14 мая, подросток, катавшийся на электросамокате в Московском районе Петербурга, попал под колеса автомобиля.

ДТП произошло у дома №2 по Благодатной улице в 8:25. 21-летний водитель такси Geely Coolray, въезжая во двор, сбил 15-летнего подростка, который двигался по тротуару на арендованном электросамокате. Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, но после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

В ходе расследования выяснилось, что подросток смог зарегистрироваться в приложении кикшеринга, указав свой возраст как 18 лет. Приложение не потребовало от него подтверждения этих данных.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП. Водитель автомобиля в 2023-2024 годах не привлекался к ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Ранее мы сообщили о том, что более двух тыс. электросамокатов за сутки изъяли в Петербурге за неправильную парковку.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти