Дмитрий Полянский оценил подготовку НАТО к опосредованной войне с Россией.

Украина превратилась в частную военную компанию стран коллективного Запада, которые пытаются опосредованно вести военные действия против России. Такое мнение в рамках выступления на заседании Совета по безопасности ООН высказал первый заместитель постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат напомнил коллегам о том, что киевский режим парафировал готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект мирного договора с Москвой. Дмитрий Полянский уточнил, что украинские власти отказались от соглашения из-за прямого участия Великобритании.

Тогда по-настоящему и началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца, а Украина, по сути, превратилась в нанятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем частную военную компанию... Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

По мнению эксперта, Москва была вынуждена прийти на защиту мирного населения, когда Киев и Запад показательно отказались выполнять Минские соглашения, одобренные Советом по безопасности ООН. Позже страны признались в том, что договоренности являлись "лишь ширмой для подготовки Украины западными государствами к войне с Россией".

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Москва проведет расследование провокации в Буче.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций