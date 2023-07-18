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Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Москва проведет расследование провокации в Буче

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Дмитрий Полянский рассказал о причинах отказа от черноморской инициативы.

Москва обязательно проведет расследование антироссийской провокации, которая произошла в украинской Буче Киевской области. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности в ООН поделился первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат напомнил о том, что в прошлом году после отвода ВС РФ от Киева, являвшегося жестом доброй воли на фоне парафирования в Стамбуле проекта мирных договоренностей, украинскими силами была организована "омерзительная по сути и топорная по исполнению" провокация в регионе.

Как считают многие эксперты, прямую роль в ее организации сыграли британские спецслужбы. Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведем...

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Российский дипломат напомнил коллегам о том, что "британское председательство в Совете Безопасности в апреле 2022 года за счет нечистоплотных процедурных маневров "не дало провести" странам запрошенное по инициативе России заседание в Совете безопасности по этой теме.

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Москва выполнит обязательства по поставкам зерна.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: буча, дмитрий полянский, киевская область, провокация, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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