Дмитрий Полянский оценил усилия Гутерриша по выполнению пакетного соглашения в Черном море.

Россия выполнит взятые на себя международные обязательства по поставкам зерна покупателям, несмотря на все препоны на этом пути со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по безопасности ООН сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Таким образом дипломат оценил вопрос прекращения действий черноморской инициативы.

Со своей стороны, несмотря на все имеющиеся препоны, обязуемся в полной мере выполнять все контрактные обязательства по поставкам российского зерна своим покупателям и продолжать помогать нуждающимся в развивающихся страна. Дмитрий Полянский, заместитель постпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский добавил, что Москва признает усилия ООН и генерального секретаря Антониу Гутерриша, направленные на выполнение пакетных обязательств перед Россией по зерновой сделке. Однако эта работа не дала нужного результата, а привела лишь к "откровенному очковтирательству".

Миссия РФ призвала авторов расследований подрыва "Северных потоков" информировать СБ ООН.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций