Миссия РФ призвала авторов расследований подрыва "Северных потоков" информировать СБ ООН

Дмитрий Полянский рассказал о том, что тема будет поднята на Совбезе ООН.

Страны, ведущие национальные расследования по факту диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", в акватории Балтийского моря должны информировать об их ходе Совет Безопасности ООН. Такое мнение в рамках беседы с журналистами в штаб-квартиры Всемирной организации высказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что на заседании Совета Безопасности ООН в середине июня Россия уже указывала на необходимость того, чтобы "власти Германии, Дании и Швеции информировали СБ ООН о ходе расследований". Однако до сих пор государства не сделали этого.

Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо, и настаиваем, что наша страна, пострадавшая в результате этого преступления, должна получать информацию об этой ситуации так же, как Совет Безопасности. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский добавил, что Москва не позволит "замести под ковер" тему диверсий. Страна снова собирается поднять вопрос на заседании СБ ОООН. По мнению аналитика, вопиющая ситуация заключается в том, что ранее указанные европейские государства полностью отказываются предоставить России какую-либо информацию. При этом иностранцы говорят о том, что речь идет о секретных сведениях.

Полянский: Киев и Анкара не выступили против продления зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций