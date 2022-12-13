Полянский: Киев и Анкара не выступили против продления зерновой сделки

В ООН рассказали о том, какие проблемы есть у черноморской инициативы.

Киев и Анкара не уведомляли российскую сторону о том, что они против состоявшегося продления на 60 дней черноморской инициативы. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат подчеркнул, что черноморская сделка была продлена сторонами еще 18 марта. Эксперт указал СМИ на существующую проблему по блокированию российского экспорта на мировые рынки в нуждающихся странах. Полянский полагает, что США и Европа должны аправлять компаниям письма, чтобы те не опасались западных санкций.

Если две другие стороны не согласны с этим, они должны были уведомить нас в письменной форме, и сделка на этом бы завершилась. Но этого не произошло. То есть, если нас не уведомили о том, что они против пролонгации на 60 дней. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский заметил, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш действительно пытался и пытается сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить выполнение обеих частей соглашения.

Полянский заявил, что РФ и Украина стоят на пороге серьезных действий не в пользу Киева.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости