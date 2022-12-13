Полянский заявил, что РФ и Украина стоят на пороге серьезных действий не в пользу Киева

Дипломат оценил обстановку в Артемовске.

Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ и Украина стоят на пороге серьезных действий не в пользу киевского режима. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире YouTube-проекта Kim Iversen show. По словам дипломата, сейчас силы Вооруженных сил Украины в районе города Артемовска (Бахмута) остаются "в плачевной ситуации", так как несут большие человеческие потери. Эксперт пояснил, что новых мобилизованных солдат ВСУ киевский режим использует в качестве пушечного мяса, так как отправляют в бой после двух-трех тренировок.

Погодные условия также не на стороне украинской армии, потому что они не могут использовать тяжелую технику. Я думаю, что мы находимся накануне весьма серьезных военных событий не в пользу Украины. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский считает, что режим украинского президента Владимира Зеленского стал заложником собственной внешней политики и обещаний странам коллективного Запада. В России не верят, что ВСУ способны победить в военном смысле даже в случае иностранных поставок оружия.

Полянский подтвердил голосование в СБ ООН по "Северным потокам" в конце марта.

Фото и видео: YouTube / Kim Iversen