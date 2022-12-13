Полянский подтвердил голосование в СБ ООН по "Северным потокам" в конце марта

Дмитрий Полянский рассказал о позиции Польши.

Голосование по резолюции о международном расследовании диверсий, которые произошли на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" состоится в Совете Безопасности ООН в конце марта текущего года. Соответствующей информацией в эфире YouTube-канала The Dive поделился первый заместитель постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат объяснил, что экспертная работа по предварительному согласованию текста двигается не очень хорошо. Однако он заметил, что Россия показывает терпение и уже провела три раунда консультаций.

Я не удивлюсь, если западные страны попытаются притвориться, что это излишне, что информация ненадежна и так далее. Мы знаем, как они применяют двойные стандарты, когда ситуация складывается не в их пользу. Дмитрий Полянский, дипломат РФ

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Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle