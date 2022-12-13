Миссия РФ при ООН: поставка истребителей Киеву ознаменует прямое участие НАТО в конфликте

Дмитрий Полянский объяснил, в каких случаях Североатлантический альянс станет участником военного конфликта.

Возможная поставка истребителей со стороны Запада Вооруженным силам Украины приведет к прямой вовлеченности НАТО в региональный конфликт. В частности, это произойдет за счет предоставления киевскому режиму боевых аэродромов. Он напомнил, что Украина не обладает необходимым количеством аэродромов для размещения такого числа авиации. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при Всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive.

Много показателей того, что Запад не желает принять реальность, они хотят эскалации ситуации, отправлять все новые и новые вооружения. Сейчас было решение направить танки, что, конечно, не изменит ситуацию на поле боя. Затем некоторые говорят о самолетах. Дмитрий Полянский, дипломат РФ

Дмитрий Полянский добавил, что отправка ВСУ боевых самолетов в качестве военной помощи будут подразумевать много вещей. СТраны Североатлантического альянса будут задействованы в вооруженных действиях, так как их специалист будут заниматься обслуживанием техники, предоставлением услуг. В качестве примера дипломат заметил, что в том случае, если самолеты взлетают из Польши, затем входят в воздушное пространство Украины и возвращаются в Польшу на обслуживание, то можно говорить о прямой вовлеченности Варшавы в конфликт.

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Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle