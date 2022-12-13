Постпредство РФ: западные версии по "Северным потокам" отвлекают внимание от реальности

Дмитрий Полянский оценил слухи о причастности к теракту проукраинской группировки.

Последняя информация в западных СМИ относительно диверсии, которая произошла в акватории Балтийского моря на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" является лишь попыткой отвлечь внимание от произошедшего на самом деле. Такое мнение в эфире YouTube-проекта The Drive высказал первый заместитель постоянного российского представителя при ООН Дмитрий Полянский. Таким образом дипломат прокомментировал просьбу ведущего проекта оценить данные прессы о том, что к трагедии на газопроводах может быть причастна некая проукраинская группировка.

Что касается последней информации, то не хотел бы вдаваться в детали. Я думаю, очевидно, что это, скорее всего, попытка отвлечь внимание от того, что произошло на самом деле. Дмитрий Полянский, дипломат РФ

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Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle