Дмитрий Полянский рассказал о том, почему !формула мира" не понравилась многим странам в ГА ООН.

Коллективный Запад значительно смягчил принятую 23 февраля антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. В частности, речь идет о том, что из документа был удалена" формула мира", которую предложил украинский президент Владимир Зеленский для урегулирования конфликта в регионе. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала The Drive сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат пояснил, что удаление инициатив Зеленского произошло ради того, чтобы документ поддержало большее количество стран. Запад рассчитывал на определенное число поддерживающих сторон, однако цифра в итоге вышла немного меньше этих прогнозов. По мнению Полянского, такого результата недружественные Москве страны добились даже несмотря на выкручивание рук, шантаж и использование "процедурных хитростей".

Резолюция, которую они продвигали, была очень сильно разбавлена по сравнению с изначальными ожиданиями украинцев и западников. С некоторыми поправками, которые предложила Белоруссия, я думаю, мы бы даже ее поддержали, настолько беззубой она была. Дмитрий Полянский, дипломат РФ

Дмитрий Полянский добавил, что предполагает, что сам Владимир Зеленский не знал текста этой принятой резолюции, так как сказал итальянскому журналисту перед голосованием о том, что Генеральная Ассамблея ООН поддержит его "мирный план".Однако этот плен не был поддержан многими странами как неконструктивный и представляющий собой ультиматум.

Дипломат РФ: Западу все сложнее продвигать в ООН антироссийские инициативы по Украине.

Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle