Дмитрий Полянский рассказал о том, что страны стали задавать все больше вопросов Западу.

Все больше стран в ООН задается вопросом о том, как коллективный Запад поставляет оружие киевскому режиму и одновременно с этим заявляет о приверженности миру на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала The Dive сделал первый заместитель постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат заметил, что в результате делегациям недружественных Москве стран становится все сложнее продвигать свои антироссийские инициативы. В РФ уверены, что сражаются не Россия и Украина, а страны НАТо ведут прокси-войну руками украинцев.

Со временем все больше и больше стран стало задавать вопросы, почему это произошло, почему Россия начала СВО. С одной стороны, они начали слушать наши аргументы. С другой - они видели, что западные государства были частью этого конфликта. Дмитрий Полянский, дипломат РФ

Дмитрий Полянский уточнил, что все больше и больше мировых игроков задает вопросы Западу в кулуарах, потому что западные государства имеют значительные возможности для оказания давления на тех, кто пытается проводить собственную независимую политику.

Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle